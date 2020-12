Vídeo: homem tenta impedir esposa de beber cerveja e é morto a facadas

Os dois estavam em um bar com amigos | Foto: Divulgação

Um motivo banal e uma morte violenta: uma mulher foi presa depois de esfaquear e matar o próprio marido em Suzano (SP) pois ele não queria que ela bebesse cerveja. O crime aconteceu na última sexta-feira (25).



Os dois estavam em um bar com amigos. A discussão começou quando a vítima não queria que a mulher, de 31 anos, bebesse. De acordo com relato de testemunhas, depois que a mulher começou a beber, o homem deu um tapa na cara dela. No mesmo instante, ela se virou e esfaqueou o marido na frente e nas costas.

O casal já tinha histórico de brigas e bebiam bastante. Amigos afirmam que o filho dela já presenciou brigas e agressões.

Mesmo ferido gravemente, a vítima de 38 anos não quis ir ao hospital e fez um curativo por conta própria, já que o corte aparentava ser superficial. Embriagado, o homem chegou a ir para casa e foi encontrado morto pela mulher no sábado (26). Ela achou que o homem estava dormindo.

A autora do crime está presa depois de se apresentar à polícia e, em depoimento, afirmou que não queria matar o marido.

Veja reportagem

| Autor:

*Com informações do site SBT Notícias

Leia mais

Vídeo mostra bombeiros retirando menino de bueiro após 3h de trabalho

Vídeo mostra policiais militares agredindo jovem em praça