Vídeo: sobrinho é suspeito de matar tio com facada depois de culto

O sobrinho suspeito de cometer o crime, identificado como "Murilo", fugiu | Foto: Divulgação

Um rapaz de 19 anos é o principal suspeito de matar o próprio tio com uma facada no peito na madrugada da última sexta-feira (25). A vítima, Sebastião Ferreira, era borracheiro, tinha 35 anos e foi morto quando retornava de um culto em uma igreja em Serra, no Espírito Santo.

Sobrinho e tio moravam no mesmo quintal e o borracheiro foi encontrado morto por uma vizinha, do lado de fora da residência. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Os familiares estariam bebendo juntos, de acordo com testemunhas, e o motivo do assassinato é desconhecido. O sobrinho suspeito de cometer o crime, identificado como "Murilo", fugiu.

