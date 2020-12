Vídeo: Mulher cospe e agride policiais em posto de gasolina

Segundo boletim de ocorrência, a mulher possuí problemas emocionais | Foto: Divulgação

Em um posto de gasolina na Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma mulher começou a agredir verbalmente policiais, que abasteciam no local. De acordo com testemunhas e policiais, as agressões começaram sem razão alguma.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher possuí problemas emocionais. Após insultar, ela cuspiu e agrediu policiais, que só se afastaram e mantiveram a calma. A moça gritava que estava protegendo a filha mas, segundo testemunhas, ela estava sozinha o tempo todo.

Após um certo tempo, os oficiais a prenderam por desacato à autoridade. Ela assinou termos de circunstância e foi liberada.

Veja a reportagem

| Autor: Divulgação

*Com informações do site SBT Notícias

