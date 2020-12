Empresário é preso com R$ 8 milhões em cocaína dentro de carro de luxo

O suspeito é dono de uma concessionária de veículos | Foto: Divulgação

Um homem foi preso por tráfico internacional de drogas, pela Polícia Rodoviária Federal (PFR), após ser flagrado transportando 62 kg de cocaína em um carro de luxo, no município de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai no Mato Grosso do Sul. O entorpecente, avaliado em R$ 8 milhões, foi encontrado pelos policiais em um compartimento oculto do automóvel.



O motorista detido é Thiago Augusto Soares, dono de uma revenda de veículos em Dourados, também no interior do estado. Segundo a PRF, tem sido frequente a prisão de donos de revendas transportando cocaína, no Mato Grosso do Sul.

Thiago estava acompanhado da esposa no momento da abordagem, que ocorreu em um posto policial. A mulher afirmou que não tinha conhecimento sobre o transporte da droga, mas os investigadores ainda verificam se ela disse a verdade. A PRF de Dourados e Ponta Porã é recordista no Brasil em apreensão de drogas traficadas como nesse caso.