Menino de 10 anos mata primo com arma que achou escondida em sofá

A mãe deve responder por três crimes | Foto: Reprodução

Um menino de 10 anos de idade acabou atirando contra o primo de nove anos após achar duas armas escondidas dentro de um sofá que ficava na sala da casa onde a família morava. A criança morreu. A mãe de um menino de 10 anos foi indiciada por três crimes. O caso aconteceu em novembro, na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A arma que acabou sendo usada na morte da criança era um revólver calibre 38. A polícia também apreendeu uma pistola .40 no mesmo local, de acordo com o delegado Otávio Luiz de Carvalho.

De acordo com o inquérito da Polícia Civil, a tia da criança que morreu vai responder por posse ilegal de arma de fogo, omissão de cautela e homicídio culposo. A condenação pode chegar até sete anos de prisão. Após encontrarem as armas, o mais velho disparou contra o mais novo nas costas. A vítima morreu no local.

A mãe do menino que atirou alegou desconhecer a existência das armas no local. A casa onde ocorreu o crime pertence á mulher, mas ficou desocupada durante seis meses. Ela e o filho voltaram ao local dois dias antes do crime.

Para a polícia, ela contou desde quando o marido morreu, após ser assassinado sete meses antes, não havia entrado na residência. Ela disse não saber da existência das armas, que pertenceriam ao homem. No entanto, para o delegado Luiz Otávio de Carvalho, ela sabia da existência das armas de fogo.

"Ficou muito patente que as armas estavam em um local de muito fácil acesso. Bastava levantar o pano. Ela foi negligente e omissa, de ter guardado as armas em local seguro", declarou a autoridade.

Ainda de acordo com o delegado, pela lei, quem possui uma arma de fogo registrada em casa onde vivem crianças, deve guardá-la trancada dentro de um cofre.