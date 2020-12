Homem é preso por estuprar, durante 26 anos, menina que vivia nas ruas

A vítima teria sido abordada com 12 anos de idade enquanto pedia dinheiro nas ruas. O homem a levou para casa com a promessa de dar emprego e abrigo para ela. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem de 67 anos foi preso nesta terça-feira (29), suspeito de estuprar uma menina que vivia nas ruas durante 26 anos. Ele é investigado há seis meses pelos estupros, por diversas agressões e cárcere privado. A prisão aconteceu em Arraial do Cabo (RJ), segundo informações do Extra.



A vítima teria sido abordada com 12 anos de idade enquanto pedia dinheiro nas ruas. O homem a levou para casa com a promessa de dar emprego e abrigo para ela.

Apresentada como filha de um antigo relacionamento para a família do suspeito, a garota começou a sofrer os abusos dois dias depois de chegar na casa.

Logo, ela começou também a ser estuprada e até engravidou do homem. Ela também sofria ameaças de voltar para as ruas, caso contasse algo para a família.

A criança era agredida com socos e recebeu ameaças de morte já adulta, quando começou a namorar e tentou sair da casa. A esposa do suspeito também passou a ser agredida.

Com a ajuda do irmão, a vítima conseguiu chamar a polícia. O homem vai responder por estupro de vulnerável e cárcere privado, além de coação durante o processo.

