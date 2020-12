Vídeo: veja o momento em que objetos são jogados para dentro de prisão

Na semana passada, a agência interceptou o envio de 17 kgs de maconha, 22 gramas de cocaína, além de carnes e bebidas alcoólicas | Foto: Reprodução

Um vídeo feito dentro da penitenciária de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, flagrou o momento em que objetos, ainda não identificados, são arremessados para dentro da cadeia. Dentro deste presídio estão membros de facções que deram ordem de massacre de detentos na Anísio Jobim, em 2017.

A agência responsável pela administração do sistema carcerário no Mato Grosso do Sul, a Agepen, admite existir espaços ao redor da penitenciária que permitem esse tipo de arremesso.

Na semana passada, a agência interceptou o envio de 17 kgs de maconha, 22 gramas de cocaína, além de carnes e bebidas alcoólicas.



De acordo com a Agepen, já foi arrecadado dinheiro para realizar a obra necessária para evitar esse tipo de ação. Seriam barreiras de contenção ao redor da penitenciária, que tem cerca de dois mil presos.

