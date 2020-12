Vídeo: Homem espanca cachorro com barra de ferro na frente de criança

A Polícia Civil está investigando o caso | Foto: Divulgação

Câmeras de segurança flagraram um cachorro sendo atacado a golpes de barra de ferro em Arniqueira, no Distrito Federal. O cão estava na porta da própria casa, sem apresentar qualquer agressividade ou intenção de atacar.

O agressor passeava na rua com a barra de ferro, ao lado de uma criança e uma mulher adulta. Ao ver o cachorro de pequeno porte, o rapaz se aproximou e desferiu golpes no cão, que não apresentava comportamento hostil.

Segundo o dono do animal, o cachorro conseguiu fugir e ficou na porta de sua casa. O síndico do condomínio percebeu isso e avisou o rapaz, que foi buscar o animal. Ao encontrar o cão, notou que o mesmo estava gravemente ferido. O cachorrinho possuía dois anos e não resistiu.

A Polícia Civil está investigando o caso. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Taguatinga, no Distrito Federal, afirmou que está acompanhando o caso e que não vai medir esforços para encontrar o responsável pelo crime. Ele deve responder pelo crime de maus tratos e pela violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao realizar esta ação violenta na frente da criança que lhe acompanhava.

Veja o momento da agressão contra o cachorro: