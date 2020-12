Vídeo: Idoso de 66 anos leva sete tiros durante tentativa de homicídio

Em um momento de desespero, a vítima ainda tenta segurar a arma e empurrar a porta do caminhão contra o criminoso | Foto: Divulgação

Um idoso de 66 anos sofreu sete disparos durante uma tentativa de homicídio em Taubaté, no interior de São Paulo. A vítima foi surpreendida pelo atirador enquanto dava ré com um caminhão que havia estacionado para deixar um passageiro.

Uma câmera de monitoramento registrou o ocorrido. Nas imagens, é possível ver que o passageiro saindo do veículo e, na sequência, o suspeito chegando e efetuando os disparos em direção ao motorista.

Em um momento de desespero, a vítima ainda tenta segurar a arma e empurrar a porta do caminhão contra o criminoso, que foge segundos depois. O idoso levou um tiro no ombro, outro na mão e cinco na região da cabeça.

Ele foi socorrido por populares ao Hospital Santa Casa da cidade de Cruzeiro, também no interior do estado. Na unidade de saúde, o homem permanece entubado, em estado grave, aguardando transferência. Até o momento, não se sabe o que teria motivado o crime nem o paradeiro do atirador.

Veja a reportagem do caso: