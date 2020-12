Vídeo: Comerciante reage a assalto e troca socos com ladrão

Um funcionário ajudou o comerciante a se defender | Foto: Reprodução da internet

Um flagrante impressionante ocorreu esta semana em um lava-jato de Marabá, no interior do Pará. O dono de um estabelecimento foi rendido e entrou confronto com um assaltante armado, após ser atacado por ele. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.



O criminoso, munido com uma arma, sacou o revólver e o comerciante trocou socos e chutes com o assaltante, contrariando as medidas de segurança indicadas em casos do tipo.

Veja o vídeo:

Assista ao vídeo | Autor: SBT - Primeiro Impacto

O trabalhador havia acabado de chegar no local e um terceiro rapaz que aparece nas imagens tenta defender o dono do lava-jato.



A polícia está investigando o caso e em busca do criminoso. De acordo com informações, o roubo não foi concluído e o ladrão fugiu.

*Com informações de SBT - Primeiro Impacto

Leia mais:

Vídeo: Dupla apanha da população após roubo no União da Vitória

Homem coloca ladrões para correr com pá de lixo; veja vídeo