Vídeo: motorista de app é encontrado morto com sinais de tortura

Um motorista de aplicativo desaparecido desde 30 de dezembro do ano passado foi encontrado morto com sinais de tortura em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Roger Ferreira Silva tinha 35 anos e deixa cinco filhos com idades entre 3 e 16 anos. Ele sustentava, sozinho, quatro deles.

O veículo foi encontrado incendiado. Os criminosos autores do crime foram presos. Quatro homens e uma jovem foram detidos e presos em flagrante no último domingo (3).

O celular da vítima foi encontrado com uma menina de apenas 12 anos e a partir daí a polícia chegou aos criminosos, por meio de rastreio. A garota estava com o celular depois que um senhor, envolvido no crime, deu o celular para ela. O aparelho foi vendido ao senhor por um receptador, também detido.

Os criminosos, ao assaltarem o motorista, perceberam que a vítima não tinha dinheiro, forçando Roger a pedir dinheiro para familiares e amigos pelo celular. A família estranhou o pedido. Depois, pegaram o celular da vítima e viram as fotos, muitas delas com crianças.

Diante da situação, imaginaram que o condutor era um pedófilo e decidiram matá-lo. Eles pediram uma suposta autorização a uma facção criminosa para cometer o assassinato.

Os bandidos serão acusados e vão responder por extorsão mediante sequestro, homicídio, roubo, tortura, associação criminosa e ocultação de cadáver.

