Vídeo: garota é ameaçada em ponto de ônibus e estuprada no CE

A menina foi levada para um galpão e estuprada | Foto: Reprodução

Uma garota de apenas 13 anos foi abordada em um ponto de ônibus, ameaçada com uma garrafa de vidro quebrada e levada por um criminoso para um galpão. Ela foi estuprada no primeiro dia do ano de 2021. O caso aconteceu no Ceará.

Imagens de câmeras de segurança mostram os momentos de tensão em que a vítima é levada para o galpão. O homem a abraça e a ameaça. O criminoso já tem passagens pela polícia por lesão corporal e receptação e foi preso no domingo (3).

Veja o vídeo:

