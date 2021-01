Comerciante é salvo da morte após tiro atingir panela; veja vídeo

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos | Foto: Divulgação

Um comerciante de Fercal, no Distrito Federal, escapou da morte depois de quase levar um tiro. Uma das balas disparadas pelos criminosos atingiu uma panela, produto que o homem vende em casas da região.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. A dupla tentou roubar o vendedor em um beco. O vídeo mostra, depois, os bandidos fugindo. O crime aconteceu em novembro do ano passado.

José Marcos Fernandes Gomes de Souza, 20 anos e o comparsa Mateus Vidal Freire, também conhecido como "Bobina", tentaram praticar o crime. No momento do assalto, o vendedor se assustou e começou a gritar. Com isso, de acordo com a polícia, José Marcos disparou e atingiu a barriga do vendedor. Outro tiro atingiu as panelas e outros objetos.

A vítima foi socorrida e levada a um hospital. José Marcos se apresentou na delegacia e Mateus Vidal está foragido. Este último possui ficha criminal extensa: já foi indiciado em três inquéritos por furto qualificado.

*Com informações do site SBT Notícias

Veja reportagem

