Filho da deputada Flordelis será levado a júri popular

Atualmente Flávio está em um presídio de segurança máxima | Foto: Samuel Santos

Flávio dos Santos, filho biológico da deputada federal Flordelis será levado a júri popular pela acusação da morte do padrasto, o pastor Anderson do Carmo. A decisão foi tomada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3º Vara Criminal de Niterói, nesta segunda-feira (4).

Flávio dos Santos é filho biológio da deputada federal Flordelis e acusado de ter matado o padrasto. No dia 29 de setembro de 2019, ele mudou sua versão sobre o crime, em depoimento virtual, e negou ter sido o autor do disparo que matou o pastor no dia 16 de junho de 2019.

“Eu não matei o Anderson. Não comprei a arma. Não participei de crime nenhum. Estou sendo uma vítima disso tudo. Estava no local errado, na hora errada”, disse.

Atualmente, Flávio está no presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio.

*Com informações do r7