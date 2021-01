Vídeo: bandidos invadem casa, levam carro e arrastam vítimas pela rua

O crime foi registrado em um boletim de ocorrência via internet. | Foto: Divulgação

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma família viveu momentos de terror durante um assalto. O crime aconteceu no bairro de Vila Zatt, em Pirituba, zona norte de São Paulo (SP) na tarde do último domingo (3).

O vídeo mostra duas mulheres retirando objetos de dentro do carro, estacionado na frente da residência. É neste momento que três bandidos armados se aproximam e invadem a casa, enquanto uma das mulheres tinha entrado e deixado o veículo com as portas abertas.

Um dos bandidos retira à força a chave que estava em posse da dona do carro e entram. Outra sai da residência com um rodo, e desfere golpes para impedir a fuga dos criminosos. Duas das vítimas foram arrastadas ao tentarem abrir a porta.

As vítimas, com medo, não gravaram entrevista, mas afirmaram que o automóvel já foi encontrado em uma rua próxima. Elas também desconhecem quem divulgou as imagens do roubo nas redes sociais e que, agora, só querem esquecer os momentos de terror vividos. Outros moradores também não quiseram se pronunciar por medo de represálias.

As moradoras não foram a uma delegacia e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o crime foi registrado em um boletim de ocorrência via internet. A polícia investiga o caso.

