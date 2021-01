Suspeito deixa bilhete para funcionários de escola após furto; veja

O bilhete foi deixado na escola por um suspeito de furto | Foto: Divulgação

Um suspeito deixou um bilhete com pedido de desculpas após furtar uma escola estadual no bairro do Morro Grande, zona norte de São Paulo, na noite de segunda-feira (4).

Assim que chegaram para trabalhar na manhã desta terça-feira (5), os funcionários da escola sentira falta de vários objetos e encontraram o bilhete. Na mensagem, além de pedir desculpas "de coração" pelo furto, o ladrão alega que não teve escolha, pede que Jesus tenha misericórdia dele e assina como "desesperado".

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, três televisores, uma CPU e uma panela de pressão foram levados. As câmeras de segurança da escola foram danificadas. Ainda não se sabe quantos criminosos participaram da ação e não há testemunhas que presenciaram o crime.

O funcionamento da escola não foi afetado e caso foi registrado no 45º Distrito Policial como furto qualificado.





*Com informações do r7