Vídeo: Homem surta e explode a própria casa com PMs dentro

Seis PMs ficaram gravemente feridos | Foto: Reprodução

Um morador da cidade de Fartura, no interior de São Paulo, jogou gasolina em um dos cômodos de sua residência, provocou o vazamento de gás e, em seguida, ateou fogo no local, o que causou uma forte explosão no imóvel.

Policiais militares foram chamados para atender a ocorrência e, durante negociação, foram surpreendidos pela atitude do criminoso. Seis agentes ficaram gravemente feridos, foram encaminhados a hospitais em Avaré e na própria cidade do ocorrido.

Veja a reportagem do caso: