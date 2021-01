Mulher recebe flores e caixa com bomba caseira

De acordo com a mulher atingida pela bomba, o cartão que estava no pacote-bomba é o mesmo que o ex-namorado tinha utilizado em outra ocasião | Foto: Divulgação

Uma mulher de 49 sofreu uma tentativa de feminicídio em Francisco Morato, na Grande São Paulo. A vítima Elizângela Santos chegou em casa depois do trabalho e encontrou um buquê de flores e uma caixa, deixados no local e recebidos por um dos filhos da vítima no último sábado (2).

Ao abrir a caixa, acreditando que fosse presente de um amigo com quem estava viajando dias antes, Elizângela observou uma fumaça saindo da embalagem até que foi atingida por uma bomba caseira. O filho também foi atingido, jogando-o para longe e vários cômodos da casa ficaram com sinais de destruição.O caso aconteceu na noite da última terça-feira (5) e a mulher foi hospitalizada. Ela foi socorrida por familiares, que acreditam que seja uma vingança do ex-namorado de Elizângela, com quem terminou o relacionamento no fim do ano passado após descobrir que o homem era casado. Ele começou a persegui-la e não aceitava o fim do namoro com a vítima.

De acordo com a mulher atingida pela bomba, o cartão que estava no pacote-bomba é o mesmo que o ex-namorado tinha utilizado em outra ocasião. Ele chegou a mandar e-mails para a vítima em tom de ameaça.

O estado de saúde da vítima é estável, porém grave, e sofreu ferimentos em várias partes do corpo. A polícia e a equipe de perícia criminal foram ao local para investigar o caso.