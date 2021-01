Vídeo: Homem é flagrado espancando mulher em frente a uma criança

O criminoso desferiu socos na mulher | Foto: Reprodução

Uma câmera de segurança de uma associação de moradores em Hortolândia, no interior de São Paulo, flagrou uma mulher sendo espancada por um homem no meio da rua. Agressor e vítima descem de um veículo e a violência se inicia.

O criminoso desferiu socos na mulher, a jogou no chão e chutou várias vezes. Uma outra pessoa - que também estava dentro do carro - acompanhou a cena segurando uma criança no colo.

A agressão aconteceu em 18 de dezembro de 2020, mas as imagens só foram divulgadas na última segunda-feira (4). Representantes da associação procuraram a Polícia Militar, que orientou que o vídeo fosse enviado à Polícia Civil para futura investigação do ocorrido.

Veja a reportagem do caso: