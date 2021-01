Após postar foto de biquíni, jovem some e família suspeita de ex; veja

O pai de Bianca buscou explicações e se encontrou pessoalmente com Dalton | Foto: Reprodução

Bianca Lourenço de 24 anos, desapareceu misteriosamente após ter comemorado o Réveillon com amigos. De acordo com testemunhas, a mulher teria sido assassinada pelo ex-namorado, um dos chefes do tráfico de drogas do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações da família, o ex, identificado como Dalton, um traficante da cidade, não aceitou o fim do namoro e por sentimento de posse, teria ficado com ciúmes por conta de uma foto da jovem postada com biquíni.

Ainda segundo as pessoas próximas, ele já tinha apresentado um histórico de ciúme possessivo. "Ele foi atrás dela porque ela tinha saído sem a autorização dele", afirmou uma testemunha.

O pai de Bianca buscou explicações e se encontrou pessoalmente com Dalton. Ele relata que o traficante negou ter matado a jovem e teria somente colocado ela em um "Uber" para ir embora, mas não acredita na história de Dalton.

"Saí de lá já sabendo que era mentira", disse o pai. Ele vai prestar queixa na delegacia e espera recuperar o corpo da filha.

Veja o vídeo:

Leia mais:

Primo registra idoso abusando sexualmente de adolescente: veja vídeo

Vídeo: homem com transtorno mental é espancado até a morte por turista