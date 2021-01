Vídeo: mãe é presa ao prostituir filha de 14 anos em hotel 5 estrelas

polícia investiga se a mãe já cometeu o crime com a própria filha em outras ocasiões | Foto: Divulgação

Uma adolescente de 14 anos foi vítima duas vezes: aliciada pela própria mãe, a garota estava em um encontro sexual com um turista norte-americano em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

O homem, que vive na Califórna, foi preso em flagrante dentro do quarto, quando estava com a menina, e foi levado à delegacia. A mãe também foi detida estavam em um hotel 5 estrelas.

De acordo com a polícia, o acusado teria marcado um encontro com a jovem, que é de São Paulo (SP) e negociou com a mãe da menina. Uma criança de 2 anos também foi à cidade e ficaram hospedadas no hotel às custas do norte-americano.

Câmeras flagraram o homem beijando e acariciando a menina à força. Ele é casado e iria ao Rio de Janeiro com a mulher, mas ela não pôde ir pois é medida e está trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus.

A polícia investiga se a mãe já cometeu o crime com a própria filha em outras ocasiões. O norte-americano e a mulher vão responder pelo crime de favorecimento da prostituição.

