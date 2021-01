Homem é preso por manter relacionamento com adolescente de 12 anos

A menina engravidou e sofreu um suposto aborto espontâneo | Foto: Reprodução

A polícia do Pará prendeu um homem que mantinha um relacionamento amoroso com uma criança de 12 anos. O caso aconteceu no município de Itupiranga.

A menina morava com Lázaro de Oliveira Borges desde os 10 anos de idade e chegou a ficar grávida. O homem, de 20 anos, foi preso sob a acusação de estupro de vulnerável.

A delegada responsável pelo caso recebeu um comunicado e efetuou a prisão do acusado. Ela tinha dado entrado no hospital com sangramento e um suposto aborto espontâneo. Ele acompanhava a menina e foi preso em flagrante.

De acordo com a delegada, a situação será encaminhada à Justiça, que decidirá se converte a prisão em flagrante preventivo ou se Lázaro terá liberdade provisória concedida.

O advogado do acusado afirmou que o relacionamento era autorizado pela mãe da menor e entrará com recurso para que o homem responda o processo em liberdade.

