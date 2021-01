Chocante: Paciente com Covid-19 é preso por estuprar idoso em hospital

O caso é investigado pela Polícia Civil | Foto: Reprodução

Um paciente infectado com a Covid-19 é suspeito de cometer estupro contra outro paciente idoso, que tem 91 anos. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (6), dentro do Hospital Municipal de Campanha de Natal, no Rio Grande do Norte. A direção do hospital acionou a Polícia Militar para atender a ocorrência. Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante e o suspeito foi encaminhado para a ala de presos com covid-19 em outra unidade hospitalar.

De acordo com a PM, o crime aconteceu por volta das 19h30 em uma das alas do hospital que é específico para casos da covid-19. O abuso foi constatado após uma avaliação médica feita por profissionais da própria unidade. Os dois envolvidos foram conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte com apoio do Samu (Serviço Móvel de Urgência). O caso é investigado pela Depi (Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso).

O suspeito, um paciente de 37 anos que também estava com covid-19, e a vítima estavam internados em leitos de enfermaria próximos.



Após o boletim de ocorrência ser registrado, a vítima retornou ao hospital de campanha, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A Secretaria Municipal de Saúde lamentou o caso e disse que tomou as providências que cabiam ao serviço de saúde. "A Secretaria Municipal de Saúde de Natal lamenta profundamente o ocorrido, informa que tomou todas as medidas cabíveis, denunciando e colaborando com a polícia a quem cabe investigar e seguir com o processo", diz.





*Com informações do r7