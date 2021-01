Vídeo: mulher luta para não ser morta a facadas pelo ex-marido

O homem, armado com uma faca, parte para cima da mulher | Foto: Reprodução

Um ataque covarde mostra o momento em que uma mulher de 39 anos luta para não ser morta a facadas pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento de dois anos.

O homem, armado com uma faca, parte para cima da mulher. A vítima é uma comerciante de 39 anos, que diz ter terminado o casamento por causa do ciúme possessivo e das atitudes truculentas do rapaz.

Segundo a vítima, o ataque teria sido por causa de dinheiro. Ela cobrou um valor e ele disse que iria pagar, mas que também iria matá-la. O ex-marido foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de homicídio e dano. A vítima tem medida protetiva contra o rapaz, mas se diz insegura. Ela mudou de casa por temer que ele seja solto pela Justiça.

SBT-Primeiro Impacto*

