Vídeo: Homem tenta matar ex-mulher a facadas

Câmeras flagram um ataque covarde contra uma mulher. Um homem armado com uma faca partiu para cima da ex-mulher após ela ter descido de um carro tranquilamente. Ela conseguiu escapar dos golpes dados pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento de dois anos.

A vítima é uma comerciante de 39 anos, que diz ter terminado o casamento por causa do ciúme possessivo e das atitudes truculentas do rapaz. O casal estava separado há seis meses mas, de acordo com a mulher, o ex-marido implorava para reatar a relação. Ela mantinha contato de forma amigável.

O estopim para a confusão teria sido uma discussão por dinheiro. A vítima teria cobrado o agressor o valor de uma casa que ela havia dado. Em resposta, ele teria dito que ia pagar, mas também ia eliminar a mulher.

Tudo aconteceu, então, no comércio da moça. O homem chegou, baixou as portas do estabelecimento e ameaçou um funcionário com uma faca. Logo após isso, ele saiu e tentou esfaquear a mulher, que conseguiu evitar o pior.

O ex-marido foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de homicídio e dano. A vítima tem medida protetiva contra o rapaz, mas se diz insegura. Ela mudou de casa por temer que ele seja solto pela Justiça.

Veja a reportagem: