Motorista é levado a cativeiro e polícia descobre local

Um motorista de caminhão foi rendido e sequestrado por bandidos em Osasco (SP). Ele foi levado a um cativeiro.

No entanto, polícia conseguiu descobrir o esconderijo se se surpreendeu com o local: a casa era de um dos criminosos. A residência era utilizada para fazer outras vítimas e foram encontradas armas de grosso calibre. O bandido, armado com uma metralhadora, foi preso.

A vítima disse que foi abordada por quatro criminosos de madrugada. Os bandidos roubaram o veículo e sumiram com a carga. Os ladrões, depois de dispensarem a mercadoria, libertaram o refém e devolveram o veículo.

O motorista foi à polícia e, em depoimento, deu as características do local. Os agentes conheciam a área e foram até a residência e cativeiro. O suspeito afirmou que foi pago apenas para vigiar a vítima e que não sabia a localização do material roubado.