Sobrinho é preso acusado de matar tio e enterrar corpo em galpão

O sobrinho teria dito aos policiais que era abusado pelo tio | Foto: Reprodução

Edson Loureiro da Luz, de 41 anos, foi morto e encontrado enterrado dentro do galpão de sua própria empresa. O suspeito de matar o rapaz é o sobrinho de 19 anos, preso no mesmo dia em que o corpo foi achado. A polícia afirma que Edson morreu com pauladas na cabeça.

O sobrinho teria dito aos policiais que era abusado pelo tio, e que isso teria motivado a agressão. No entanto, a polícia suspeita de latrocínio.

Investigadores também buscam saber se há envolvimento de mais pessoas, que teriam aberto e cavado a cova em que o empresário foi encontrado.

Veja a reportagem do caso: