Vídeo: técnica de enfermagem é estuprada durante descanso em hospital

Na madrugada do último domingo 910), uma técnica de enfermagem foi estuprada durante um intervalo no Maranhão, hospital onde trabalhava (10). O suspeito do crime era um médico do serviço de saúde e capitão da polícia e foi identificado como Alan Xavier Dias.

Segundo a polícia, a vítima estava dormindo durante o plantão e o médico que havia tirado a roupa estava com ela quando ela acordou. A inspeção subsequente da mulher provou que o estupro havia se tornado um fato.

O chefe da Delegacia da Mulher do Maranhão, Kazumi Tanaka, explicou ao Primeiro Impacto que após o crime, as técnicas de enfermagem saíram do hospital chorando e o suspeito não a deteve. E primeiro comunicou esse incidente à família.

Além disso, a mulher e o médico nunca haviam feito plantão juntos até aquele momento, e o homem resolveu descansar no mesmo local que a vítima apesar de ter o seu próprio. "Foi uma situação que realmente pegou ela de surpresa", concluiu a policial.

Após o registro de um boletim de ocorrência sobre o caso, a delegada responsável ouviu testemunhas também e chegou à conclusão de que Allan Xavier era realmente culpado. Ele foi preso em flagrante, mas após a audiência de custódia, que aconteceu menos de 24 horas depois, a Justiça permitiu que o homem aguardasse o processo em liberdade.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que já afastou o médico e que está prestando toda a assistência à vítima. Já a Polícia Militar afirmou que todas medidas legais foram tomadas e que não compactua com esse tipo de prática criminosa.

*Com informações do site SBT Notícias

