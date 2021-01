Pai e filho são baleados durante assalto a mercadinho: veja vídeo

A vítima mais nova percebeu que ocorreria um assalto e tentou fugir, mas o garupa a perseguiu e atiro | Foto: Divulgação





O dono de uma mercearia morreu após ser baleado na altura do peito durante uma tentativa de assalto ao estabelecimento, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um criminoso efetuou o disparo contra a vítima, de 63 anos, quando esta tentava socorrer o filho, que já havia levado dois tiros no ombro.

Câmeras de monitoramento registraram a chegada do assaltante e seu comparsa em uma moto. Nas imagens, é possível ver que o idoso e o filho estavam próximos à entrada da mercearia quando os suspeitos estacionaram.

A vítima mais nova percebeu que ocorreria um assalto e tentou fugir, mas o garupa a perseguiu e atirou. Posteriormente, o pai foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu aos ferimentos, enquanto o filho deu entrada em uma unidade de saúde particular e ficou fora de perigo.



Segundo a Polícia Civil, que investigará o caso, os bandidos fugiram levando uma corrente de ouro de uma das vítimas. Após o crime, mesmo com a chuva, vizinhos foram à mercearia para ver o que havia acontecido. O local ficou interditado e deve passar por perícia.

Veja a reportagem: