Menino de 11 anos é espancado pelo pai após pegar R$ 2 sem permissão

Um menino de 11 anos foi espancado pelo próprio pai após pegar, sem permissão, uma nota de R$ 2,00 da madrasta para comprar sorvete no último final de semana, em Cuiabá, no Mato Grosso. O dinheiro estava no banheiro da residência onde o homem e a mulher moram.

O caso foi denunciado à Polícia Civil pela mãe da vítima, depois que o agressor devolveu o menino para ela. Como o casal é separado, a criança fica na casa do pai uma semana sim e outra não.

Em um vídeo gravado pela mãe, é possível observar que as agressões deixaram marcas avermelhadas nas costas e nas pernas do garoto. Ao Primeiro Impacto, a mulher afirmou que não é contra o pai corrigir atitudes do filho, mas que ficou impressionada com a violência desta vez.

No Mato Grosso, o ocorrido dividiu opiniões. Ao mesmo tempo que pessoas condenam a atitude do adulto, outras foram a favor de ele ter batido na criança.

Veja a reportagem do caso: