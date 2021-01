Vídeo: Homem agride o próprio pai com voadora no meio da rua

A motivação da violência ainda não foi divulgada | Foto: Divulgação

Um homem agrediu o próprio pai e tentou matá-lo com uma faca no meio da rua, em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por vizinhos, o agressor estava visivelmente sob efeito de drogas e bebida alcoólica.

A motivação da violência ainda não foi divulgada. Em vídeos gravados por moradores com o celular, é possível ver que a vítima andava com ajuda de uma bengala quando, de repente, o filho a derruba no asfalto com uma voadora.

As agressões continuaram mesmo após o pai cair e testemunhas correram para apartar a briga. Depois que os dois homens foram separados, o mais novo continuou bastante agressivo, entrou em casa para pegar a faca e, na sequência, retornou para a rua.

Policiais Militares chegaram antes que o rapaz desferisse qualquer golpe com a arma branca e tentaram acalmá-lo. Porém, o suspeito partiu para cima dos agentes também, tornando inevitável o uso da força para algemá-lo.

Após toda a confusão, o homem foi levado para a delegacia e preso por lesão corporal, ameaça, dano e resistência. O pai do agressor ficou bastante machucado e foi socorrido a um hospital, mas não corre risco de morrer.

