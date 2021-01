Vídeo: Jovem é esfaqueada e estuprada na rua de casa

| Foto: Divulgação





Uma jovem, de 19 anos, foi encontrada morta em uma mata a vinte metros de onde morava, em Imbariê, Duque de Caxias, município no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na última quinta-feira (14).

Além de ser assassinada, Rafaella Horsth foi estuprada. No corpo da vítima, havia marcas de facadas.

A garota foi atacada após sair do trabalho, em uma assistência técnica, a menos de 1 km do local do crime. A vítima foi encontrada quase sem vida por familiares e levada a um hospital. A adolescente, no entanto,não resistiu aos ferimentos.

A família da garota morava no Complexo da Maré e deixaram o bairro há pouco mais de um ano por causa da violência.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro de Rafaella.

Veja a reportagem: