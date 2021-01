Vídeo: Homem morre após ser amarrado em sofá e ter o corpo incendiado

Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes | Foto: Reprodução

Um homem morreu após ser torturado, amarrado em um sofá e ter o corpo incendiado na noite da última segunda-feira (18), em Santa Maria Sul, no Distrito Federal. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes.

A dona de casa Adriana Lopes, moradora da região, presenciou o momento em que os bombeiros tentavam apagar o fogo. Ela havia acompanhado uma amiga, além da filha desta, até uma esquina e foi chamada para ver o que tinha se passado próximo dali.

"A vítima estava no meio do sofá assim já, com os braços tortos", relata sobre o instante em que chegou no local do crime. Adriana diz ainda que ficou muito preocupada ao ver o corpo carbonizado, pois o irmão dela, que é paraplégico, mora em uma casa ao lado de onde tudo aconteceu. A residência, segundo ela, também já foi incendiada.

A mulher não conseguiu identificar a vítima. Porém, afirma que todas as pessoas presentes na rua, antes do crime, estavam alcoolizadas. Uma das suspeitas de cometer o homicídio chegou a ser detida juntamente com outros dois homens, pela polícia, na madrugada desta terça-feira (19), mas já foi solta. Enquanto a reportagem era gravada, a suspeita apareceu no local do crime.

Veja a reportagem do caso: