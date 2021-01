Filho é suspeito de matar próprio pai em briga por herança; veja vídeo

De acordo com a investigação, Frank Dias Diogo ganhou uma fazenda de José Aparecido Diogo e queria vendê-la | Foto: Divulgação

Um jovem, de 22 anos, é suspeito de matar o pai, de 72, após uma briga para ficar com a herança da família.

De acordo com a investigação, Frank Dias Diogo ganhou uma fazenda de José Aparecido Diogo e queria vendê-la. O idoso, no entanto, não aprovava a decisão do filho.

Segundo Ramon Queiroz, delegado responsável pelo caso, antes de morrer, a vítima foi espancada, amarrada com pedras ao corpo e jogada em um córrego. O corpo do aposentado foi encontrado por um pescador.

Três pessoas já foram presas. Frank, no entanto, está foragido.

O crime ocorreu em Montes Claros de Goiás, região oeste do estado.

