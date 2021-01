Casal brasileiro é sequestrado e ameaçado por policiais no Paraguai

O casal já está no Brasil | Foto: Wanderson Petrini

Os turistas brasileiros, Matheus Mangiocca e Júlia Venancio, de 22 e 21 anos, foram sequestrados por policiais na colônia Torín, no Paraguai, na segunda-feira (18), segundo a Polícia Civil. O casal voltou ao Brasil na quarta (20).



Conforme as vítimas, eles foram socorridos após a jovem tentar sacar o dinheiro exigido pelos suspeitos em um banco de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, cidade que faz fronteira com o país.

As vítimas, que moram em São Paulo (SP), viajavam de carro quando foram abordadas pelos policiais. Segundo a polícia, os agentes exigiram R$ 25 mil para liberarem os dois, pois caso Júlia não sacasse o dinheiro, matariam o namorado dela.

Conforme anúncio da Polícia Nacional do Paraguai, todos os policiais suspeitos foram afastados dos cargos e transferidos para Assunção. O governo informou ainda que a procuradora do Ministério Público paraguaio, Estela Mary Ramírez, disse que suspeitos estão sujeitos a acusação de privação ilegal de liberdade e extorsão.

De acordo com o investigador Wanderson Pedrini, de Foz do Iguaçu, a Polícia Civil foi chamada para ajudar após o funcionário do banco estranhar a solicitação da alta quantia e perceber que a jovem estava nervosa.

Na terça-feira (19), o casal foi resgatado pela polícia após a jovem ser levada até o banco, em Foz do Iguaçu, em um taxi. Enquanto isso, o rapaz era mantido refém no Paraguai e só foi liberado após o Comando Tripartite acompanhar o caso.

*Com informações do G1

Leia mais:

Dupla morre após confronto com a PM, no cemitério dos índios, em Manaus

Toque de recolher: 20 carros são apreendidos e dois presos em Manaus