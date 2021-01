Policial penal é morto a tiros na noite do último sábado (23)

Um policial penal foi morto a tiros na noite de sábado (23), em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima é Fernando Marinho Dantona dos Santos, 26 anos. O crime ocorreu no mesmo dia no qual foi encerrada a Operação Tucunduba, que teve o objetivo de contribuir com as investigações sobre os recentes ataques praticados contra policiais penais. Sete profissionais foram assassinados no Pará desde fevereiro de 2020.

O servidor temporário foi alvejado com dois tiros no peito, em frente à própria casa, no Conjunto da Cohab. Segundo a investigação, os atiradores estavam em uma moto, se aproximaram numa moto e fugiram após os disparos. O policial penal foi hospitalizado, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), desde 11 de fevereiro de 2020, seis policiais penais foram feridos em ataques, sete foram mortos e 16 policiais sofreram ameaças.

A Seap informou ainda que, por meio do Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e da Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME), com apoio da Polícia Civil (PC), faz as diligências.

*Com informações do G1