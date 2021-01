Vigilante é morto a facadas ao chegar do trabalho

Um vigilante morreu na manhã deste domingo (24) após ser esfaqueado quando chegava do trabalho no bairro Alvorada, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. Herval Cetto, de 46 anos, chegou a pedir socorro aos vizinhos, mas não resistiu.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 7h30, na Rua Paulo Diniz. A vítima chegava do trabalho de moto, parou o veículo em frente a casa onde mora e abriu o portão. O vigilante foi surpreendido pelo assassino, que o esfaqueou e fugiu.

Ferido, Herval andou uns metros na rua para pedir socorro a um amigo, mas morreu no local. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a motivação é investigada pela Polícia Civil. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal. O vigilante atuava em uma empresa que presta serviços a Samarco. Veja também

*Com informações do Gazeta