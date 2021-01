Mãe e dois filhos são mortos a tiros no meio da rua: veja o vídeo

A polícia trabalha com a hipótese de execução | Foto: Reprodução

Uma idosa, de 64 anos, e os dois filhos, de 30 e 31, foram mortos a tiros por suspeitos conduzindo duas motocicletas na manhã do último sábado (23), em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo testemunhas, as vítimas moravam na capital paulista, mas possuíam uma espécie de salão de festas na outra cidade.

Na ocasião do crime, os atirados surpreenderam a família no momento em que esta havia acabado de sair de um carro e abria o estabelecimento para limpá-lo, como costumava fazer em todos os finais de semana. A motivação do ataque ainda é desconhecida, mas a Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução.

Os investigadores do 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado, suspeitam que alguém possuía alguma dívida com as vítimas e, ao ser cobrado, resolveu arquitetar os assassinatos. Aos agentes, pessoas afirmaram ainda que ouviram várias rajadas de tiros e que a família não praticava nenhuma atividade ilícita.

Em outro caso similar, um pedreiro foi executado a tiros na porta de casa na última quarta-feira (20), em Embu das Artes, município vizinho de Itapecerica. Criminosos perseguiram o homem, de 54 anos, enquanto ele voltava de uma obra. Familiares falaram que a vítima não tinha inimigos, não bebia nem frequentava bares e que não sabiam o motivo do crime, mas acreditavam tratar-se de uma vingança, visto que o pedreiro havia tido uma discussão com um inquilino sobre o valor de uma casa.

Veja a reportagem do caso: