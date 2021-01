Bebê tem mãos e pés amarrados em vídeos de maus-tratos feito pela mãe

A suspeita deve ser denunciada ao Ministério Público Estadual | Foto: Reprodução

Uma bebê precisou ser resgatada e retirada da guarda da mãe após ser vítima de maus-tratos, em Girau do Ponciano, agreste do Alagoas. A mulher gravou um vídeo onde a criança aparece com os pés e mãos amarrados enquanto é chamada de ratazana.

O vídeo dos abusos foi entregue à polícia na tarde do último sábado (23) pela avó paterna da vítima. Os agentes imediatamente acionaram o Conselho Tutelar e se encaminharam até o local. A criança foi encontrada já desamarrada e mãe foi encaminhada para a Delegacia, onde foi ouvida e liberada. Por não ter sido presa em flagrante, ela não foi autuada.

Segundo a polícia, a suposta agressora também não se importou de liberar a filha para viver com a avó. A suspeita deve ser denunciada ao Ministério Público Estadual.

Veja a reportagem do caso: