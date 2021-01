Homem mata esposa com 17 tiros durante festa de família: veja o vídeo

A polícia investiga o caso, já que não havia histórico de violência familiar | Foto: Reprodução

Uma mulher foi morta pelo marido com 17 tiros em um sítio em Ponta Porã, interior do Mato Grosso do Sul. Depois de assassinar a esposa, o homem tirou a própria vida. Os corpos do casal foram encontrados nos fundos do local, depois de uma confraternização.

A mulher foi atingida por 17 disparos de uma pistola 9mm. Depois, o homem de 41 anos se matou com um tiro na cabeça. A filha do casal, de apenas 4 anos, teria presenciado todo o crime. A vítima tinha 57 mil seguidores nas redes sociais e cada um dos vídeos tinha aproximadamente 200 mil visualizações.

A polícia investiga o caso, já que não havia histórico de violência familiar. Parentes que estavam na festa foram ouvidos na tentativa de desvendar o crime e entender a motivação.

Veja a reportagem do caso: