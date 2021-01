Polícia prende homens que aplicam golpe ‘Boa noite, Cinderela’

João Marcos Batista de Matos, de 28 anos, e Matheus Gidiony Tavares, de 27, foram reconhecidos por uma vítima | Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu mais dois integrantes da quadrilha investigada por abordar pessoas em bares e boates da cidade e em pelo menos outros quatro estados, dopá-las e fazer saques e compras de altos valores em seus cartões.



Segundo o Extra, João Marcos Batista de Matos, de 28 anos, e Matheus Gidiony Tavares, de 27, foram reconhecidos por uma vítima cujo prejuízo do golpe conhecido como ‘Boa noite, Cinderela’ aplicado por eles chegou a quase R$ 30 mil. Eles foram autuados por furto qualificado e associação criminosa.

De acordo com investigações da 13ª DP (Ipanema), a dupla agia junto aos atores de filmes pornô João Bosco Rodrigues Junior e Jemison Portela dos Santos, indiciados por um crime semelhante praticado no Bar Jobi, no Leblon, em outubro do ano passado. João Bosco foi preso, por policiais da 78ª DP(Jardins), de São Paulo, na ocasião; e seu irmão continua foragido.

No caso de João Marcos e Matheus, foram cumpridos mandados de prisão referente a um crime cometido em uma casa noturna no Centro do Rio.

Em depoimento, um homem contou que o primeiro o ofereceu bebida alcoólica. Quando já estava “grogue”, a vítima relata ter entrado em um táxi com a dupla e tido seu celular e cartão furtados dentro veículo. A vítima relatou ter tido R$28.950 usados em transações bancárias feitas por eles.

