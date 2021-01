Homem de apenas uma perna escala poste para furtar loja: veja o vídeo

Um deficiente físico foi flagrado, por uma câmera de monitoramento, escalando um poste para ter acesso ao forro de uma loja e furtar o estabelecimento, no Maranhão. O homem possui apenas uma perna e utiliza muletas para andar.

Nas imagens, o suspeito aparece junto com um comparsa observando a movimentação da rua. Na sequência, ele deixa as muletas com o outro rapaz, na calçada, e inicia a escalada na torre. Quando o deficiente desaparece da cena, o parceiro dele então pega os apoios e se afasta para não chamar a atenção.

Segundo a polícia, o criminoso quebrou o forro da loja e levou uma quantia de dinheiro do local. Além disso, ele é suspeito de cometer outros dois furtos e já chegou a ser preso, mas foi liberado, pois o prazo do flagrante havia passado.

Veja o vídeo: