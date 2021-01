Mulher é morta a facadas e o ex-companheiro é o principal suspeito

Uma mulher foi morta a facadas dentro de uma casa na rua José Ricardo Alves de Souza, no bairro de Imaculada, em Bayeux, na Grande João Pessoa, na manhã desta quarta-feira (27). O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-companheiro dela. Ela foi encontrada pela filhas com perfurações na cabeça, sob a cama.

De acordo a família da vítima, o ex-companheiro dela estava tentando reatar o relacionamento, mas ela não aceitava. Eles foram casados por 21 anos e tinham quatro filho juntos. A mulher era auxiliar de serviços gerais e deixou cinco filhos.

Conforme a TV Cabo Branco, a família só tomou conhecimento da morte por volta das 11h da manhã, quando as duas filhas da vítima foram até o local que a mãe estava morando. A mulher estava vivendo em um ímovel bem pequeno na frente de sua casa, que estava em reforma.

A vítima já tinha prestado queixa contra o ex-companheiro. Ela sofria ameaças e agressões por ciúmes dele. Recentemente, o casal tinha se separado e o homem estava vivendo com outra mulher. Entretando, a união não deu certo e ele estaria tentando reatar com a ex-esposa. O suspeito teria entrado onde a vítima estava morando a força e estaria vivendo com ela, com a mulher sempre expressando que não estava satisfeita com isso.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 12h, mas existe a suspeita de que o crime tenha acontecido antes, já que o corpo já apresentava rigidez cadavérica.

O local onde o crime aconteceu foi isolado até a chegada da perícia. O suspeito ainda não foi encontrado, mas a Polícia Civil segue investigando o caso.

*Com informações do G1