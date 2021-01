Ladrões invadem casa de vereador enquanto corpo do político era velado

Já na ocorrência seguinte, quando mais bandidos entraram na casa da família, foram roubadas roupas, joias e bijuterias | Foto: Reprodução

A casa do vereador Walter de Araújo (PSD) de Morro Agudo, no interior de São Paulo, foi invadida por criminosos no momento em que o corpo do político era velado. Conhecido como Walter Piauí, o homem foi morto por assaltantes em outra ocasião, no último sábado (23).

Na data do assassinato, três criminosos abordaram Piauí dentro de um ônibus pertencente a ele, no instante em que o político transportava alguns trabalhadores rurais que iriam receber os salários. No veículo, havia uma quantia de R$ 20 mil, e o vereador decidiu reagir ao assalto. Os suspeitos, então, balearam o homem e fugiram sem levar o dinheiro.

Já na ocorrência seguinte, quando mais bandidos entraram na casa da família, foram roubadas roupas, joias e bijuterias. A polícia deteve dois suspeitos de praticarem o crime e agora prossegue com as investigações.

Walter de Araújo morava há 35 anos em Morro Agudo, para onde foi após deixar o estado do Piauí em busca de trabalho. Cidade de apenas 33 mil habitantes que costumava ser pacata, o local tem apresentado um aumento considerável da violência nos últimos meses, segundo relatos de moradores. Um dia após o assassinato do vereador, a região foi palco de outro crime passional, em que uma mulher matou o marido.