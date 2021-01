'Rei da maconha' é preso com mil pés do entorpecente; veja vídeo

Suspeito foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

O estudante de direito Felipe Coutinho Vaz, de 31 anos, foi preso em flagrante depois que a Polícia Civil encontrou mil pés de maconha do tipo Skank, em três propriedades no município de Maricá, no Rio de Janeiro. O tipo do entorpecente é considerado o mais "puro".

Após investigações, as autoridades chegaram às plantações que estavam distribuídas em sofisticados estufas e estruturas controlados por luz, temperatura, ventilação e umidade. A droga era vendida na capital carioca e em Niterói

Felipe foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

