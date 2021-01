Restaurante da chef Paola Carosella é invadido por assaltantes

Os policiais flagraram um dos assaltantes que tentava fugir por uma janela ainda dentro do restaurante | Foto: Reprodução

Dois homens invadiram o restaurante da chef Paola Carosella, Arturito, e assaltaram os clientes, por volta das 21h45 de quarta-feira (27), em Pinheiros, bairro da Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o sistema de segurança do restaurante foi acionado e policiais chegaram no endereço a tempo de prender os dois assaltantes. Um deles subiu para o segundo andar do restaurante, enquanto o outro teria fugido para rua João Moura sentido Avenida Rebouças.

Os policiais flagraram um dos assaltantes que tentava fugir por uma janela ainda dentro do restaurante. Ele se rendeu e foi detido, segundo a PM. O outro criminoso foi preso enquanto fugia correndo pela rua João Moura. Os PMs o abordaram e encontraram seis celulares roubados, um relógio e uma aliança. Os itens foram devolvidos às vítimas e os bandidos, detidos.