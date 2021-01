Ex-deputado agride homem que foi flagrado dando pauladas em cachorro

O autor das agressões tenta argumentar que o cachorro o havia mordido, momento em que o ex-deputado desfere tapas em suas costas e chega a chutá-lo | Foto: Reprodução

Um homem em situação de rua flagrado dando pauladas em um cachorro acabou sendo agredido pelo ativista e ex-deputado Marcell Moraes (PSDB), em Salvador, Bahia. O político fazia o resgate do animal, quando ocorreram as agressões. Em postagem nas redes sociais, Moraes afirma que agiu na emoção do momento e que não se arrepende.

O caso teve início na manhã de quarta-feira (27), quando começou a circular na internet, vídeos do idoso maltratando um cachorro de rua. Nas imagens, ele segura o animal pelo pescoço enquanto desfere pauladas na região da cabeça do cão. Após a repercussão das imagens, o ex-deputado foi ao local e fez uma "live" do momento em que encontrou o agressor. Ao abordá-lo, ele grita para o homem que ele está preso. O autor das agressões tenta argumentar que o cachorro o havia mordido, momento em que o ex-deputado desfere tapas em suas costas e chega a chutá-lo.

A reação de Moraes gerou reações distintas. Enquanto alguns apoiaram a ação, outros questionaram a necessidade de agredir o idoso. Em sua defesa, o ex-deputado publicou um texto com o vídeo do cachorro sofrendo maus-tratos "Eu agi na emocão e não me arrependo de nada! Não espanquei, dei apenas um chute aleatoriamente e nem pegou direito! O cãozinho não fez nada para levar 12 PAULADAS! Animais para mim são como membros da família, aos que tratam os animais como "coisa", faço a seguinte pergunta: E se fosse seu filho que tivesse tomado 12 PAULADAS, o que voce? faria com o coitadinho? Tá com pena, adota o monstro que tá preso na delegacia próximo ao DETRAN!"

Após a publicação do vídeo, o ex-deputado encaminhou o idoso para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde ambos foram ouvidos e um inquérito foi instaurado. O cachorro, apelidado de Francisco, foi resgatado, tratado e vacinado e ficará à disposição para ser adotado.