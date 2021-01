Bombeiro é baleado ao socorrer bandidos em fuga; veja o vídeo

Uma viatura do Corpo de Bombeiros passava pelo local do acidente, depois que os criminosos perderam o controle do veículo | Foto: Divulgação

Um bombeiro foi baleado depois de tentar socorrer vítimas de um acidente. O motivo dos tiros é que os integrantes do veículo eram ladrões em fuga. Um policial também se aproximou do local do acidente e, a partir daí, começou o tiroteio. O caso aconteceu na BR-364, em Cacoal, Rondônia, na quarta-feira (28).

O sargento Roberto Elias da Silva foi atingido no abdômen. Mas o tiro transfixou, ou seja, atravessou e o projétil não ficou alojado. Ele chegou a ser atendido em dois hospitais da região e recebeu alta.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros passava pelo local do acidente, depois que os criminosos perderam o controle do veículo. Quando o sargento se aproximou para prestar os primeiros socorros, um dos criminosos lançou uma arma para o lado de fora e foi notado pelo policial militar Daniel Braga, que também estava na viatura dos Bombeiros.

Um dos criminosos foi morto: Jean Verlle da Silva tinha tornozeleira eletrônica. O outro integrante foi identificado como Valdir Martins de Castro e foi preso. Os dois são da cidade de Ji-Paraná, distante 100 km do local do acidente. Eles foram apreendidos com duas armas e mais de R$ 30 mil em dinheiro.

Veja a reportagem do caso: