Pai é suspeito de abusar sexualmente do filho de 4 anos; veja vídeo

Um pai é suspeito de abusar sexualmente do filho de 4 anos em Fazenda Rio Grande, município no Paraná.

A mãe da criança começou a desconfiar do crime após o pequeno voltar da casa do ex, com quem foi casada por quatro anos, com o comportamento "diferente". Em entrevista ao SBT, a mulher revelou que, no início da união, o homem passou a controla-la, além de agredi-la.

Com o nascimento do garoto, a relação piorou e a criança chegava a ser agredida pelo progenitor. Em 2019, após denuncia-lo, a Justiça expediu uma medida protetiva para a progenitora e o menino.

No entanto, após seis meses, o rapaz conseguiu uma liminar para ver o filho. Com os constantes relatos de acontecimentos na residência do suspeito, a mulher abriu um boletim de ocorrência (B.O) e, apesar de dois laudos periciais confirmarem a suspeita de abuso, o homem pôde passar o Natal passado com o menor.

Após a data festiva, o garoto revelou à mãe ter sofrido uma nova importunação sexual do metalúrgico. Recentemente, a Justiça suspendeu a visitação do homem.

Procurado pela reportagem, o suspeito afirma ser vítima de alienação paternal e nega ter agredido a mulher e o filho.