Vídeo mostra momento que empresário é morto com facada no pescoço

O empresário Edilson França Moreira, de 52 anos, foi esfaqueado no pescoço em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Sócio-proprietário de um crematório, a vítima foi amarrada antes de ser assassinada e a polícia segue nas buscas pelos autores do crime.

Imagens de câmeras de segurança do local flagrou o momento em quem um dos bandidos entrou no estabelecimento e abordou a vítima. Um outro suspeito se passava por cliente e tinha chegado antes. Com os vídeos em mãos, a polícia tenta identificar os autores do crime.

Dois funcionários foram amarrados. Depois, os criminosos conseguiram desligar o circuito interno de monitoramento do crematório e esfaquearam a vítima. Eles levaram o carro de Edilson e abandonaram o veículo a menos de 1km do local do assassinato.

O delegado responsável pelo caso já ouviu testemunhas e, segundo ele, os funcionários não conseguiram identificar os criminosos, mas forneceram características físicas. O disque-denúncia da polícia divulgou um cartaz solicitando informações do caso, sob anonimato.

